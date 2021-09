Nowe zakażenia koronawirusem 5.09.2021 w woj. dolnośląskim. Sprawdź, jakie są liczby Newsroom 360

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa w woj. dolnośląskim. W całym województwie przybyło 17 zakażeń. Dane aktualne na 5.09.2021. We Wrocławiu przybyło 13 nowych osób zakażonych, w powiecie oleśnickim 2, w powiecie dzierżoniowskim 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. dolnośląskim od początku roku wykryto 149 395 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 3 962.