Nowe zakażenia koronawirusem 17.06.2021 w woj. dolnośląskim. Sprawdź, jakie są liczby

NOWE Nie na policjanta, nie na wnuczka, ale na... łapanie oszusta. Nowa metoda cyberprzestępców na wyłudzanie danych i okradanie kont: 17.06.2021

Gdy dzwoni do ciebie rzekomy pracownik Biura Informacji Kredytowej by zweryfikować twoje dane osobowe, bo ktoś na twoje konto próbuje zaciągnąć kredyt - wiedz, że to oszust. Twoje prawdziwe a nie urojone problemy zaczną się gdy podasz te dane, bo posługując się nimi ktoś zaciągnie przez Internet kredyt lub pożyczkę, którą będziesz musiał spłacić. Co zrobić w takiej sytuacji? Dokładnie to samo gdy spotkasz się z przypadkiem wyłudzenia pieniędzy metodą na wnuczka, na policjanta, czy na fachowca-konserwatora.