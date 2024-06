Nowe tramwaje MPK Wrocław! Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają w środku nocy. Zobaczcie zdjęcia

Nowe tramwaje we Wrocławiu. Docierają do nas w jedną noc

Nowe tramwaje we Wrocławiu. Docierają do nas w jedną noc

- Czas realizacji umowy, od momentu jej podpisania do dostawy pierwszego tramwaju, w tym konkretnym przypadku wyniósł prawie rok. Mowa o projekcie i produkcji. Natomiast sama fizyczna dostawa tramwaju, w przypadku producenta z Poznania, odbywa się w ciągu jednej nocy - wyjaśnia nam Katarzyna Pawlak, rzeczniczka MPK Wrocław .

Nowiutka, niedawno zaprezentowana PESA wciąż czeka. Do końca czerwca do Wrocławia przyjadą jeszcze trzy Moderusy Gamma . Byliśmy wewnątrz i obserwowaliśmy dostawę tego ogromnego tramwaju!

MPK Wrocław ma podpisane umowy z poznańską firmą Modertrans i bydgoską PESĄ. Dotyczą produkcji i dostawy nowoczesnych tramwajów. Te do Wrocławia trafiają cyklicznie.

Na wyposażeniu MPK Wrocław znajduje się wyjątkowe urządzenie treningowe. Lander, bo tak nazywa się firma je produkujące, jest urządzeniem treningowym do symulowania jazdy tramwajem. Zajmuje całe…

Jak przebiega taki transport?

Tramwaj jest transportowany na pojeździe o odpowiednich gabarytach. Tramwaj może być przewożony t ylko nocą, w określonych godzinach . Po przyjeździe do Wrocławia - wprost z lawety - wjeżdża na torowisko przed zajezdnią.

- W czasie wjazdu przed Zajezdnią Borek laweta, od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i Krzyckiej, jedzie "pod prąd" czyli nie po swoim pasie. Na chwilę takiego przejazdu to właśnie samochód pilotujący blokuje ruch na danym odcinku ulicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi. Na szczęście, taka blokada jest w nocy i trwa bardzo krótko, około 5-10 minut - tłumaczy Katarzyna Pawlak.

Z uwagi na to, że dostawa tramwaju odbywa się tzw. transportem ponadnormatywnym, to przejazd lawety z tramwajem wymaga odpowiednich zezwoleń i musi być zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Wraz z lawetą w trasę wyrusza samochód pilotujący przejazd. Laweta nie może utknąć i zablokować drogi innym użytkownikom.

3324 – tyle wypadków i kolizji było we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich główne przyczyny to niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa…

Niebieski tramwaj przechodzi szereg kontroli

Zanim tramwaj przyjedzie do Wrocławia, jego producent przeprowadza całościową kontrolę jakości, badanie hałasu, czy ważenie pojazdu. Robi to w warunkach symulowanych, używając m.in. ciężkich worków z piaskiem imitujących pasażerów.

- Odbioru tramwaju dokonuje Dział Techniczny MPK. Chodzi o zgodność z wymaganiami określonymi w przepisach oraz wymaganiami dotyczącymi oczekiwanej funkcjonalności pojazdu. Dokonywane są oględziny tramwaju, sprawdzane jest m.in wnętrze pojazdu, czy powłoki lakiernicze. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, to przedstawiciele producenta dokonują poprawek. Następnie przeprowadzone jest badanie wózków - tłumaczą nam pracownicy Działu Technicznego w MPK Wrocław.

Swoje kontrole, bardzo dokładne, przeprowadza również MPK Wrocław. Po rozładowaniu tramwaju oraz wkolejeniu go na tory uruchamiane są wszystkie tramwajowe systemy. Chodzi o zintegrowanie ich z wrocławską infrastrukturą.

Co najmniej od wtorku (4 czerwca) mieszkańcy Iwin, Jagodna, Brochowa i okolic, mogą na swoich ulicach spotkać prawdziwego łosia. Zwierzę kojarzy się raczej ze Skandynawią i Alaską, niż Dolnym…

"Rundka" wokół Wrocławia i testowe 100 kilometrów

- W trakcie takich testów przejeżdża min. 100 kilometrów. Jeśli nie ma żadnych usterek, tramwaj jest protokólarnie odbierany i od tego momentu jest kierowany na regularne linie do obsługi pasażerów - kończą nasi rozmówcy.

Wkrótce dostawa kolejnych tramwajów

Do końca czerwca do Wrocławia przyjadą ostatnie trzy sztuki Moderusów modelu Gamma. Łącznie zamówiono ich 46. Z kolei w marcu relacjonowaliśmy dostawę pierwszej PESY Twist 146N. Takich tramwajów będzie we Wrocławiu jeździć dokładnie 40.

Flota MPK jest regularnie odmładzana. Już teraz średni wiek tramwajów to dziś 16 lat, przy czym trzeba pamiętać, że żywotność tramwajów, według ich producentów, to 30-35 lat.