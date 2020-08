Nowe toalety w Pasażu Grunwaldzkim

Estetycznie i funkcjonalnie

W przypadku projektowania łazienek w centrach handlowych liczy się przede wszystkim funkcjonalność. Odpowiednia ilość umywalek, toalet oraz wszelkich udogodnień. Czy takie podejście gwarantuje, że użytkownik przestrzeni oceni ją jako przyjazną i praktyczną? Dziś potrzeba czegoś więcej, estetycznej oprawy, która koresponduje z wnętrzami, jest charakterna, jest „jakaś”.

Dobry design jest innowacyjny, co otwiera drogę oryginalnym projektom. Dlatego w nowych sanitariatach Pasażu Grunwaldzkiego pojawiły się m.in. barwne neony. Świetlne dekoracje w żywych kolorach zaskakują formą: balony, strzałki, czy zawadiacka iluminacja w formie komiksowej chmurki „puszczają oko” do użytkownika. A sam neon w kształcie oka, wpisany w strefę luster, nie tylko zachęca do spojrzenia na siebie w nieco innym świetle, ale również do wykonania popularnego selfie. Okazuje się bowiem, że zdjęcia z łazienek zapoczątkowane przez światowych celebrytów wyznaczyły nowy trend oznaczony hasztagiem #bathroomselfie. Ta nietypowa sceneria to forma zabawy konwencją.