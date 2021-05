Nowe porządki w Dolnośląskim Związku Piłki Siatkowej

Przypomnijmy, że nowym prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej został Wojciech Rozdolski, który w siatkarskim środowisku znany jest jako organizator turnieju TAURON Giganci Siatkówki. Nowymi wiceprezesami wybrano: Grzegorza Jacynę (wiceprezes ds. organizacyjnych), Jacka Łuczkowskiego (wiceprezes ds. kontaktów i współpracy z klubami sportowymi), Piotra Piechotę i Łukasza Tobysa. Dwa słowa należą się tym dwóm ostatnim. Piechota na co dzień jest prezesem klubu IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice, który gra w II lidze. W DZPS-ie będzie odpowiadał za nową działkę - został przewodniczącym Wydziału Kontaktów i Współpracy z Organizacjami Samorządowymi. Chodzi o pomoc klubom, które chciałyby m.in. startować w konkursach po różnego rodzaju samorządowe dotacje. Łukasz Tobys natomiast - na co dzień prezes Gwardii Wrocław - oddelegowany został głównie do spraw marketingowych. Ma m.in. mieć na oku budowę nowej strony internetowej związku. Przewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny wybrano Tomasza Sobolewskiego, który jednocześnie będzie sekretarzem związku. Przewodniczącym Wydziały Sędziowskiego został Radosław Kaczor, Wydziału Siatkówki Plażowej - Zbigniew Gałuszka, a Wydziału Szkolenia - Marcin Murdzek. W zarządzie zasiadają także Piotr Charęza, Karol Bernatek, Fabian Kurzawiński i Tomasz Wołyniec.

Wojciech Rozdolski zapowiedział podczas pierwszego posiedzenia nowych władz, że działalność związku pod jego sterami ma być całkowicie transparentna. - Każdy z członków zarządu będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji finansowej związku - stwierdził.

Jednym z pierwszych ruchów ma być zaproszenie do związku firmy audytorskiej, która dokładnie zbada aktualną sytuację Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, a także sprawdzi dokumenty z ostatnich czterech, a może nawet sześciu lat. Nowy zarząd chce mieć jasność, w jakiej sytuacji wchodzi do związku. Rozdolski zapowiedział też, że - zgodnie z tym, co zapowiadał w czasie kampanii - kolejne posiedzenia zarządu będą odbywały się nie tylko we Wrocławiu. - Chcemy być bliżej regionu - zadeklarował prezes. Nowe władze chcą mocno postawić m.in. na minisiatkówkę.

Od razu podjęto także uchwałę o rozwiązaniu umowy o pracę ze Stanisławem Łopacińskim, dotychczasowym... wiceprezesem DZPS-u z poprzedniej kadencji. Jak się okazuje - pracował na etacie. Podziękowano także dotychczasowej pracownicy sekretariatu związku, zatrudniając inną osobę, która ma być na co dzień do dyspozycji klubów w siedzibie związku przy ul. Borowskiej. Na pół etatu pracować będzie także Tomasz Sobolewski, który ma organizować pracę zarządu. Funkcje pozostałych członków są społecznie i nie będą pobierać żadnych wynagrodzeń.