Nowe połączenia lotnicze z Wrocławia. Gdzie na wakacje?

Pierwsza nowość to połączenie na trasie Wrocław - Kos. Będzie ono realizowane w każdą niedzielę w okresie od 20 czerwca do 3 października 2021 roku. Wylot z Wrocławia zaplanowany jest na godzinę 13.30, lądowanie na wyspie Kos o godzinie 17.20 czasu lokalnego (lot trwa 2 godziny i 50 minut). W przeciwnym kierunku: wylot z wyspy Kos o godz. 18.20 czasu lokalnego, lądowanie we Wrocławiu o godzinie 20.15.

Druga nowość to połączenie na trasie Wrocław - Barcelona (lotnisko Barcelona-El Prat). Będzie ono realizowane w każdą sobotę w okresie od 19 czerwca do 2 października 2021 roku. Wylot z Wrocławia zaplanowany jest na godzinę 15.10, lądowanie na lotnisku El Prat w Barcelonie o godzinie 17.55 (lot trwa 2 godziny i 45 minut). W przeciwnym kierunku: wylot z lotniska El Prat w Barcelonie o godz. 11.30, lądowanie we Wrocławiu o godzinie 14.10.