Nowe ostrzeżenie przed burzami z gradem we Wrocławiu

Przed burzami z gradem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wrocławianie powinni spodziewać się nawałnic od godz. 15 w czwartek, 13 maja.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - poinformował w najnowszym komunikacie synoptyk IMGW Marek Kurowski. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest duże i wynosi 80 procent.

Sytuacja pogodowa zmienia się z chwili na chwilę. Jeszcze do godz. 11.55 ostrzeżenie meteorologiczne dotyczyło tylko powiatów na południu województwa dolnośląskiego - powiatów oławskiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego. Teraz instytut meteorologii wskazuje, że gwałtowne burze z gradem i porywiste wiatry przetoczą się nad całym województwem.

Ostrzeżenie obowiązuje do północy z czwartku na piątek (13/14 maja).

