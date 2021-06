Nowe obostrzenia od 6 czerwca. Sprawdź, co się zmieni!

Nowe zmiany od 6 czerwca dotyczyć będą:

Imprezy okolicznościowe w lokalu oraz zgromadzenia (m.in. wesela):

maks. 150 osób

Targi i konferencje:

1 osoba na 15 m2

Transport zbiorowy:

75 proc. obłożenia

Sale zabaw dla dzieci:

1 osoba na 15 m2

Ważne! W każdej sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nie ulegają zmianie. Obostrzenia będą obowiązywały do 25 czerwca.

Rząd informuje, że przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, możliwe będzie kolejne luzowanie obostrzeń na czas wakacji

Zdobądź unijny certyfikat Covid!

Swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej w czasie pandemii? To możliwe za sprawą unijnego certyfikatu Covid. Certyfikat to dowód na to, że: