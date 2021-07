Nowe mieszkania z pakietem bonusów czyli Grupa Murapol zaprasza na Ogólnopolski Dzień Otwarty!

Grupa Murapol, jako jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, aktywnie wspiera klientów w podejmowaniu decyzji zakupowych. W najnowszej promocji Spółka oferuje pulę 30 lokali mieszkalnych z bonusami w każdym mieście, w których prowadzi działalność. Pakiet bonusów przypisanych do każdego lokalu z listy promocyjnej może sięgać nawet 64 tys. zł. Aby skorzystać z oferty należy odwiedzić biuro sprzedaży podczas Dnia Otwartego, już w najbliższą sobotę i zarezerwować mieszkanie. Wcześniej można poznać listę lokali w promocji w swoim mieście postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej dewelopera.

- Codziennie w licznych spotkaniach w naszych biurach sprzedaży aktywnie wspieramy osoby rozważające nabycie mieszkania do podejmowania decyzji zakupowych. Jednym z cyklicznych wydarzeń, na które czekają nasi klienci są Ogólnopolskie Dni Otwarte. W najbliższej, lipcowej edycji oferujemy pakiet bonusów do wybranej puli lokali mieszkalnych w każdym mieście. To oferta atrakcyjna zarówno dla klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych – mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol. – 3 lipca nasi doradcy będą do dyspozycji klientów od godz. 10.00 do 17.00 w naszych biurach sprzedaży zlokalizowanych w 14 miastach. Wszystkim zainteresowanym polecamy wcześniej zapoznać się z promocyjną listą mieszkań i przyjść na spotkanie z już wybranym mieszkaniem – dodaje Łukasz Tekieli.