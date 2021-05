Nowe boiska pod Stadionem Wrocław. Kiedy będą gotowe? [ZDJĘCIA]

Nowe miejsce ma nosić nazwę Factory Sport Center. Powierzchnia boiska jest na tyle duża, że wydzielone zostaną z niego trzy mniejsze. Wymiary głównego boiska to 70x45 metrów, każdego mniejszego 24x45 metrów. Zaraz przy sztucznej murawie powstanie zaś 6 szatni z sanitariatami.

Skoro jesteśmy przy murawie - wykonana jest na panelach w systemie ModuliQ, bez zastosowania granulatu. ModuliQ to rodzaj podbudowy, który pełni jednocześnie funkcję drenażu, miękkich mat i nawierzchni do uprawiania sportu. Oznacza to, że ta nowoczesna trawa zmniejszy ryzyko kontuzji, a sama nawierzchnia jest bardzo miękka. Całość oświetlać mają lampy o mocy 400 lux i ma to zapewnić komfortowe granie także po zapadnięciu zmroku. Dookoła boiska zostaną zamontowane także piłkochwyty na 6 metrowych słupach.

Dla kogo będą dostępne nowe boiska?

Boisko ma być dostępne nie tylko dla klubów i grup zorganizowanych, ale również dla amatorów. Jednak wynajęcie przestrzeni do grania w piłkę nie będzie darmowe. Ceny za wynajem mają być podobne do kwot, które proponują inne boiska komercyjne. Za darmo pograją za to m.in. podopieczni przedszkola nr 26 we Wrocławiu. Przedstawiciele firmy biorą też pod uwagę inne placówki szkolne, które uzgodnią użytkowanie z władzami Stadionu Wrocław.