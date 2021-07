Nowe, bezpłatne zajęcia na wakacje dla dzieci we Wrocławiu

Konkurs ofert zorganizowało Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Wybrane zajęcia odbywać się mają do końca wakacji i można z nich korzystać bezpłatnie. Mają one charakter najczęściej krótkich serii wydarzeń tematycznych dla dzieci i młodzieży i nie są to typowe półkolonie.

Zapisy do udziału w bezpłatnych zajęciach przeprowadzać będą autorzy projektów

Organizatorzy przygotowali różnorodne propozycje. Dominują wydarzenia sportowe z zakresu wielu dyscyplin. Cześć zajęć poruszać będzie tematykę edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Będą też liczne gry i zabawy na powietrzu.

Jednymi z ciekawszych propozycji jest cykl spotkań poświęconych kulturze Japonii, które proponuje Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI. Każde z zajęć będzie miało swój temat przewodni np. świat samurajów, origami, tradycyjny ubiór – kimono, kaligrafia, latawce i gry planszowe z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Na spotkania dzieci i młodzieży z czworonożnymi przyjaciółmi: psami, końmi i alpakami zaprosi Fundacja Terapeuta na 4 łapach. Uczestnicy pierwszego spotkania (z psami) będą mogli pracować ze swoimi pupilami lub zwierzakami terapeutycznymi.