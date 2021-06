Nowa marina i plaża we Wrocławiu. Wcześniej było tam kąpielisko

Otwarta w ten weekend Marina Kleczków przy ulicy Pasterskiej we Wrocławiu to na razie bar, scena dla dj-ów i zespołów, a także ogólnodostępna, duża plaża. Właściciele nie wykluczają też restauracji na piętrze dwukondygnacyjnego, zabytkowego budynku. W planach jest także galeria sztuki.

Jedyną kąpielą, jakiej można tam zażyć, jest kąpiel słoneczna na wielu wystawionych leżakach. Niestety, do Mariny Kleczków, choć położonej nad samą Odrą (między mostami Trzebnickim i Osobowickim), to nie można do niej dopłynąć łodzią czy kajakiem ze względu na zakaz żeglugi. Plaża położona jest zbyt blisko od jazu. Marina Kleczków może pomieścić do 1,5 tys. osób. Goście mają do dyspozycji około 500 leżaków i łodzie służące za loże. Marina czynna będzie w sezonie codziennie od południa do 23.00. W weekendy planowane są występy dj-ów i zespołów muzycznych.