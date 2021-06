Nowa elektrociepłownia w Siechnicach. Kiedy będzie działać?

Umowa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich "Kogeneracja" z Polimexem Mostostalem na budowę została podpisana 23 czerwca. Nowa elektrociepłownia będzie składać się z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Powodem jej powstania jest transformacja energetyczna zakładająca brak użycia węgla. Jak obiecują inwestorzy, dzięki kompleksowi emisja CO2 w ciągu roku ma spaść o 622 tys. ton. Ma produkować także więcej ciepła, którego odbiorcami będą mieszkańcy gminy Siechnice i południowego Wrocławia.

Elektrociepłownia przy ul. Fabrycznej w Siechnicach ma już 120 lat. Stąd pomysł, aby zagospodarować ten wiekowy obiekt, który przestanie funkcjonować po uruchomieniu nowego zakładu.

- Obecnie realizowany jest konkurs dla studentów Architektury, efektem którego będą kolejne pomysły na to, jak wykorzystać potencjał tego historycznego miejsca. Naszym celem jest, by, jeszcze przed zamknięciem obecnej elektrociepłowni, mieć gotową wizję tego miejsca oraz by pozyskać partnerów do realizacji tego przedsięwzięcia - mówi wiceprezes Kogeneracji, Krzysztof Kryg.