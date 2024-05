Nordic walking w woj. dolnośląskim. Gdzie iść w weekend 1 - 2 czerwca. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. dolnośląskim warto uprawiać w wielu miejscach. Jednak zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. dolnośląskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. dolnośląskim

Które szlaki nordic walking w woj. dolnośląskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo proponujemy Wam 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. dolnośląskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. dolnośląskim ma być od 14°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 25% do 59%. W niedzielę 02 czerwca w woj. dolnośląskim ma być od 12°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 25% do 62%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szybki spacer po Wrocławiu Początek trasy: Siechnice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,15 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 32 m

Suma zejść: 22 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Tabrzo Spacer po wrocławskiej starówce i nie tylko po zakończeniu szkolenia firmowego. Stopień trudności ustawiłem na "łatwy" ale uwzględniając dwie ciężkie torby i aparat w ręku wcale tak łatwo nie było ;)

Starówkę Wrocławia pięknie odbudowano i gdyby nie kilka nieszczęśliwie wklejonych neobrył to chyba byłaby jedną z piękniejszych w Polce. Rewaloryzacja Dworca Głównego we Wrocławiu to również wysoki poziom!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siechnic

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Leśnica - Złotniki - spacer Początek trasy: Brzeg Dolny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,56 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 888 m

Suma zejść: 893 m Amatorom nordic walking trasę poleca Wielogorski Park Leśnicki - Park Złotnicki - Złotniki

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Brzegu Dolnym

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Początek trasy: Międzybórz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Promocja_wieruszow poleca tę trasę na marsz

Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Dolnośląskim Krajobrazie

Dolny Śląsk to nie tylko bogata historia i malownicze miasta, ale także wyjątkowe tereny do uprawiania nordic walking. W Karkonoszach, zdobądź Śnieżkę, a w Górach Stołowych odkryj fascynujące formacje geologiczne, zwane Błędnymi Skałami. Nie przegap Krainy Wygasłych Wulkanów, z majestatyczną Ostrzycą Proboszczowicką. Bory Dolnośląskie, największy kompleks leśny w Polsce, to doskonałe tereny do nordic walking. Dla miłośników spacerów nad wodą, Stawy Milickie stanowią urokliwą destynację.

Dolnośląskie krajobrazy czekają, abyś odkrył je z kijkami nordic walking w rękach. Przygotuj się na niesamowite wrażenia i aktywną przygodę! Mogą zainteresować Cię ciekawostki o Karkonoszach.