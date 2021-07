"Noli me tangere” – opowieść Marii Magdaleny. Wieczorna uczta muzyczna u wrocławskich Dominikanów

Spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z Marią Magdaleną w ogrodzie pustego grobu to jedna z najpiękniejszych scen w Ewangelii: Maria początkowo nie zdaje sobie sprawy z obecności dwóch aniołów i nic nie podejrzewa widząc mężczyznę stojącego za nią, którego uważa za ogrodnika. Kiedy jednak w końcu zostaje wezwana po imieniu, natychmiast rozpoznaje w nim ukochanego Mistrza. Spotkanie to nie było nagrodą za jej wytrwałość, wierność czy moralnie dobre życie – Maria, jako pierwsza ze wszystkich uczniów i uczennic była gotowa na to, aby przyjąć Zmartwychwstałego, była otwarta na przyjście Boga, który zawsze pierwszy „daje się widzieć” i za każdym razem przychodzi w nowy i najbardziej nieoczekiwany sposób. Doświadczenie to stało się dla niej początkiem nowego życia, w chwili, kiedy chciała objąć swego Pana, usłyszała słowa: „Noli me tangere” – nie zatrzymuj mnie, nie poprzestawaj na tym, co widzisz, nie szukaj mnie w rzeczywistości ziemskiej – „natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.” (J 20, 1-18).