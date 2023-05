Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu. Muzeum Medycyny Sądowej i Muzeum Przyrodnicze odwiedziły tłumy wrocławian Aneta Kolesińska

Noc Muzeów we Wrocławiu odbyła się z soboty na niedzielę (20/21 maja) i przyciągnęła ogromne ilości zwiedzających. To doroczna akcja polegająca bezpłatnym udostępnieniu muzeów i miejsc kultury, zupełnie za darmo. Jak się okazało, Muzeum Medycyny Sądowej stało się ogromnym hitem, przez co wiele osób zostało odprawionych z kwitkiem.