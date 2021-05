Nikt nie chce oglądać Marilyn Monroe? Zdjęcia kosztowały majątek, a na wystawach pusto mk

Paweł Relikowski

Za zdjęcia Marilyn Monroe miasto zapłaciło 6,4 mln zł. Szybko okazało się, że większość odbitek nie nadaje się do zaprezentowania publiczności, więc trafiły one do archiwum. Równie szybko wygasło zainteresowanie nimi u wrocławian. Policzyliśmy, że przez 7 lat zorganizowano 6 wystaw, które odwiedziło tyle osób, ilu klientów zwykle robi zakupy w galerii handlowej przez 2 dni.