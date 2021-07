Niezwykłe muzeum pod Trzebnicą. Prowadzi je ojciec laureata "Must be the music". Każdy może tu przyjechać

Ojciec zwycięzcy programu „Must be the music” Tomka "Kowala" Kowalskiego, Marian, prowadzi muzeum w Marcinowie od lat 80-tych. W swojej kolekcji ma około 5000 eksponatów. Znajdziemy wśród nich m. in. żarna, których wiek datuje się na ponad 2000 lat, liczne instrumenty, broń, a nawet samochody. Od wypadku syna praktycznie sam zajmuje się swoim muzeum, do którego każdy może wejść za przysłowiowe „co łaska”. Od lat zabawia swoich gości muzyką i opowieściami. Dziś liczy na ich pomoc, którą pomaga mu zorganizować jego syn.

W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ LUDOWE MUZEUM MARIANA KOWALSKIEGO