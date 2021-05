Nieruchomości Mateusza Morawieckiego i jego żony we Wrocławiu i okolicy. Gdzie się znajdują i ile są warte?

Politycy mają obowiązek ujawniania swoich dochodów. Nie inaczej jest w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego, który regularnie składa oświadczenia majątkowe. Czy dają one pełny obraz majątku, jakim dysponuje premier wraz z żoną?

"W efekcie podziału majątku, część nieruchomości, na które małżeństwo zapracowało wspólnie, trafiło do żony premiera. I ten dobytek nie znajduje się w żadnych oświadczeniach majątkowych. Wirtualna Polska jako pierwsza ujawnia, jakie nieruchomości ma lub miała żona premiera" - czytamy na stronie internetowej wp.pl.

Według Wirtualnej Polski do wspólnego majątku państwa Morawieckich należy szeregówka we Wrocławiu o wartości ok. 1,35 mln zł. Ponadto każdy z małżonków ma posiadać:

Mateusz Morawiecki

dom w Golędzinowie pod Wrocławiem - o wartości około 1,9 mln zł

- o wartości około 1,9 mln zł dom w Dębkach - 3,5 mln zł

mieszkanie w Warszawie - 1,1 mln zł

działka rolna w powiecie płońskim - 200 tys. zł

Iwona Morawiecka

dwie działki na Oporowie we Wrocławiu - 12,8 mln zł

- 12,8 mln zł dwa mieszkania w kamienicy przy ul. Oławskiej we Wrocławiu - 700 i 500 tys. zł

- 700 i 500 tys. zł lokal użytkowy w kamienicy przy ul. Oławskiej we Wrocławiu - 1,3 mln zł

- 1,3 mln zł kawalerka na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu - 180 tys. zł

- 180 tys. zł grunty orne w Żernikach Wrocławskich - 1,2 mln zł

- 1,2 mln zł dwa mieszkania w Warszawie o wartości: 5,5 mln zł oraz 835 tys. zł

grunty orne nad Bzurą - 250 tys. zł.

