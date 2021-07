Nie żyje aktor z serialu "Barwy szczęścia". Jan Pęczek miał 71 lat

Jan Pęczek, uwielbiany przez telewidzów odtwórca roli Zenka Grzelaka z „Barw szczęścia” zmagał się z nieuleczalną chorobą. Miał 71 lat.

Aktor był związany z warszawskim Teatrem Współczesnym. Popularność przyniosły mu jednak role w produkcjach: „Rozmowy kontrolowane”, „Pogranicze w ogniu”, „Samo życie”, „Oficer”, "Boża podszewka", "Pensjonat pod Różą", „Nigdy w życiu!”, „Na Wspólnej” czy „Powidoki”.

Tak zmarłego aktora wspomina dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie Maciej Englert:

"Dziś po długiej chorobie zmarł Jan Pęczek. Od blisko czterdziestu lat wierny Teatrowi Współczesnemu i ważna postać naszego zespołu. Aktor, autor choreografii i ruchu scenicznego w wielu przedstawieniach m. in. „Mistrz i Małgorzata”, „Martwe dusze”, „Wniebowstąpienie”, „To idzie młodość”. Był osobą spolegliwą, w prawdziwym znaczeniu tego słowa, można było na nim polegać i jednocześnie ufać, zarówno jako człowiekowi jak i artyście. Skromny, lojalny i ciepły, mimo swojej hardej i dumnej „góralskiej duszy”. Zaangażowałem go w stanie wojennym. Działał aktywnie w opozycji i uciekając z jakiegoś „kotła”, złamał pechowo nogę w kostce, która nie bardzo się chciała zrosnąć, ale rwał się do grania, choć każdy krok sprawiał mu ból, mało kto o tym wiedział, nie rozczulał się nad sobą. Podobnie jak w ostatnich miesiącach zmagań z, jak się okazało nieuleczalną chorobą, potem z niespodziewaną śmiercią żony, jego siła budziła najwyższy podziw i szacunek. Trudno przyjąć wiadomość o śmierci przyjaciela, nawet jeśli była spodziewana i była wybawieniem, a Jasiek nie miał wrogów".