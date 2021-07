Nie wiesz jak wypełnić wniosek na 300+? ZUS uruchamia mobilne punkty pomocy i specjalne dyżury

Tylko na Dolnym Śląsku złożonych zostało 40 tys. wniosków o wypłatę 300+ dla 55 tys. dzieci (na jednym wniosku rodzic może wystąpić o wypłatę dla wszystkich swoich dzieci). W całym kraju w ciągu pięciu dni wysłanych zostało do ZUS 623 990 wniosków o wypłatę dla 889 627 dzieci. 80 proc. wniosków wpływa do ZUS poprzez platformy internetowe banków. Najwięcej wniosków wpłynęło poprzez PKO BP, Bank Millennium oraz ING. Niewiele bo zaledwie 130 tys. wniosków zostało do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłanych przez PUE ZUS.

- To oznacza, że ci z rodziców, którzy do tej pory wysyłali wnioski o wypłatę „wyprawki” za pośrednictwem swoich banków nadal korzystają z tego kanału - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka zapewnia, że ZUS nie zapomina o tych osobach, które nie wiedzą jak wysłać wniosek elektronicznie. - To właśnie dla nich uruchomiliśmy nasze mobilne punkty na pocztach, w gminach i KRUS, w których można od ręki założyć swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS oraz jednocześnie złożyć wniosek o wypłatę 300+ - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.