Nie szczepiłeś się przeciw covid? Zadzwonią do Ciebie z NFZ! Marcin Rybak

Zdjęcie ilustracyjne brak

Lekarze z przychodni maja namawiać swoich pacjentów do szczepień covid. - Do niezaszczepionych będą też dzwonić doradcy z NFZ i proponować, żeby się zarejestrowali – mówił dziś rano w radiu RMF minister Zdrowia Adam Niedzielski. To jeden z pomysłów na to by jak najwięcej osób zaszczepiło się przeciwko covid 19.