Nie pij, bo się upijesz! Piwo bezalkoholowe z procentami, producent się pomylił

Chodzi o piwo Carlsberg Pilsner Premium 500 ml sprzedawane w Biedronce z etykietą, która informuje, że jest ono bezalkoholowe. Tymczasem napój zawiera alkohol w ilości 5,0% obj.!

Producent poinformował, że doszło do pomyłki podczas etykietowania - etykieta tylna jest prawidłowa (zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu), ale na etykiecie głównej widnieje informacja, że to piwo bezalkoholowe.

Bezalkoholowe piwo z alkoholem trafiło do sklepów sieci Biedronka. Producent zwrócił się do Jeronimo Martins Polska S.A. z prośbą o umieszczenie w punktach sprzedaży komunikatów informujących o zaistniałej sytuacji i możliwości zwrotu produktu.

Chodzi o to piwo:

carlsbergpolska.pl

Oto treść komunikatu

Bezpieczeństwo naszych Konsumentów oraz wysoka jakość produktów są dla nas najwyższym priorytetem, dlatego w dniu 17 sierpnia 2021 r. spółka Carlsberg Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku produktu:

Piwo Carlsberg w butelkach o poj. 500 ml o numerach partii i dacie minimalnej trwałości:

Numer partii: LPL03L/215,

Termin przydatności: 30.04.22

Wskazanie godziny na butelce: od 10:05 do 10:27

Przyczyną wycofania piwa jest niewłaściwe oznakowanie piwa etykietą główną. Piwo zostało oznaczone etykietą piwa bezalkoholowego (Carlsberg 0,0%), zamiast etykietą piwa z zawartością alkoholu – Carlsberg Pilsner. Kontretykieta na butelkach (etykieta tylna) oraz opakowanie zbiorcze (karton), w które piwo jest pakowane są oznaczone prawidłowo. Powyższa wada zaistniała z powodu błędu na linii produkcyjnej. W wyniku szczegółowej analizy oraz weryfikacji monitoringu, potwierdziliśmy, że wada dotyczy 1300 butelek piwa. W przypadku dokonania zakupu produktu ze wskazanej powyżej partii prosimy Państwa o kontakt z infolinią Carlsberg Polska pod numerem telefonu 801 888 333 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) w celu ustalenia wymiany lub zwrotu wadliwego towaru. Informujemy również, że są Państwo uprawnieni do zwrotu tego produktu w sklepie, w którym Państwo dokonali zakupu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które może spowodować zaistniała sytuacja.

Z poważaniem,

Carlsberg Polska sp. z o.o.