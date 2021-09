Nie opłaca nam się nie korzystać z transportu wodnego!

Niedawno minęło 75 lat od chwili przejęcia Odrzańskiego Szlaku Wodnego przez polską administrację od Armii Czerwonej. Te początki były trudne, o czym rozmawialiśmy na łamach „Gazety Wrocławskiej” z doktorem Markiem Zawadką. Zresztą, ta rozmowa mocno poruszyła środowisko marynarzy śródlądowych...

Dobrze, że ten artykuł się ukazał, dobrze, że została dostrzeżona ta rocznica i to wydarzenie ważne dla żeglugi (czytaj tutaj:https://gazetawroclawska.pl/powojenna-zegluga-na-odrze-przypominala-dziki-zachod/ar/c1-15758840). Ale rzeczywiście środowisko zostało poruszone sposobem i oceną tamtych czasów oraz tamtych załóg przez pańskiego rozmówcę. W ocenie naszego środowiska było to zbyt jednoznaczne i w jakiś dziwnie nieuzasadniony sposób negatywne.

Co Pan ma na myśli? Co nieprawdziwego Waszym zdaniem powiedział Pan doktor Zawadka?

Posługiwał się krzywdzącymi uogólnieniami. Poza tym rozmówca przedstawił się jako historyk, a od kogoś takiego wymaga się przedstawienia jakichś dowodów, dokumentów na potwierdzenie tego, co przedstawia. Z jego wypowiedzi wynikało, że wszyscy ludzie, którzy pływali w tamtym czasie, stanowili zagrożenie dla wszystkich nadodrzańskich miejscowości, że ówcześni marynarze śródlądowi to sami gwałciciele i pijacy – to bardzo mocna i bardzo krzywdząca ocena środowiska składającego się z bardzo przyzwoitych ludzi. W latach 50. XX wieku nie było nieskazitelnego środowiska, owszem, wszędzie się zdarzało pijaństwo, a ta praca zawsze była trudna i specyficzna... Ale na pewno nie było tak, jak przekonywał pan Marek Zawadka. Choćby argument, że ludzie prosto z więzienia na ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu zaciągali się na statki. Przepraszam najmocniej, ale z Kleczkowskiej oni nie uciekli, tylko odbyli wyrok, wyszli i byli normalnymi obywatelami, którzy mogli podjąć pracę w każdym miejscu i nie można ich w ten sposób stygmatyzować.

Nawiasem mówiąc, doktor Zawadka przedstawił się jako absolwent Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, ale nie znalazł w naszym środowisku jakichkolwiek pozytywów. To co najmniej dziwne – nie chcę w tym miejscu używać mocniejszych sformułowań...