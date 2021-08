Nie ma róży bez kolców, czyli złotówka kontra euro

Woli mieć Pan w portfelu złotówkę czy raczej euro?

Oczywiście euro.

Dlaczego?

Jest to pewniejsza waluta. Złoty ulega dużym wahaniom, ciągle jego wartość spada, dlatego inwestorzy uciekają od złotówki, co powoduje dalszą jej deprecjację. Bardziej stabilnymi walutami są euro, dolar, frank szwajcarski czy jen. To w nich inwestorzy finansowi lokują swoje kapitały uciekając od słabych walut, do których właśnie zalicza się złotówka. To oczywiste, że wolę mieć walutę, która mniej traci na wartości niż złoty. Obecnie za dolara trzeba zapłacić już prawie 4,60 złotego.

Jeszcze niedawno, bo w marcu portale ekonomiczne oznajmiały: PLN duszony trzecią falą koronawirusa. Polski złoty najtańszy od 12 lat. Jak ocenia Pan obecną kondycję złotówki?

Na kondycję złotego wpłynęła między innymi pandemia koronawirusa. W warunkach ogólnego osłabienia koniunktury inwestorzy generalnie uciekają od walut. Zresztą wszystkie waluty ulegają wtedy deprecjacji, ale słabe najszybciej tracą na wartości. W warunkach globalnego kryzysu inwestorzy przestają interesować się walutami i lokują w złoto oraz nieruchomości. Jeśli już muszą obracać walutami, bo jest to niezbędne do funkcjonowania rynków finansowych, to lokują w walutach mocnych. Pandemia to nie jedyna przyczyna słabej kondycji złotego. Wpływ mają też bardzo szybka inflacja, wysoki deficyt budżetowy, wysoki i rosnący poziom zadłużenia oraz polityka ministerstwa finansów, które nie interweniuje na rynku, bowiem postrzega słabość złotego jako czynnik stymulujący eksport. Im słabszy jest złoty, tym towary eksportowane, wyrażone w walutach obcych, są tańsze. Generalnie spadek wartości pieniądze wpływa stymulująco na eksport. Ministerstwo, poprzez tak zwane operacje otwartego rynku, mogłoby interweniować choćby uruchamiając sprzedaż walut obcych. Zwiększenie podaży walut obcych spowodowałoby spadek cen, a to oznaczałoby wzmocnienie złotego.