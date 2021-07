Nicki Pedersen zawieszony na pół roku. Problemy GKM-u

DMU wyciągnęła konsekwencje wobec Pedersena po meczu ligi duńskiej (rozegranym 2 czerwca), w którym 44-latek reprezentował barwy Holsted Tigers. We wspomnianym spotkaniu „Dzik” aż trzykrotnie był wykluczany z biegu. Zdaniem zawodnika sędzia podejmował niesłuszne decyzje. Pedersen wielokrotnie podchodził więc do wieżyczki arbitra, a raz udało mu się nawet do niej wtargnąć. Następnym razem rozsierdzony żużlowiec był powstrzymywany przez ochroniarza. Zdaniem duńskiej federacji takie zachowanie zasługuje na karę.

Zawieszenie licencji oznacza, że Pedersen nie ma prawa do startu w jakichkolwiek zawodach. Okres karencji ma potrwać do 5 stycznia 2022 roku, co oznacza, że zawodnika ZOOlescz DPV Logistic GKM-u Grudziądz najprawdopodobniej w tym sezonie nie zobaczymy już na torze.

Duńczyk ma 28 dni na odwołanie się od decyzji. Główny zainteresowany na razie nie skomentował tej sprawy, jednak jego prawnik - Adam Ringsby-Brandt - zapowiedział już, że będzie walczył o złagodzenie wyroku DMU. - Nie odbyło się przesłuchanie stron, a dokumenty o karze nie zostały właściwie doręczone. Nicki nawet nie widział tych papierów i nie wie, o co jest oskarżany - opowiedział na łamach duńskiego „Ekstrabladet”. - Nicki poniesie spore straty finansowe, jeśli nie będzie mógł startować w okresie obowiązywania kary - dodaje prawnik żużlowca.