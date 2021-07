Nasze podatki to nic przy tych pomysłach. Nie uwierzysz, za co trzeba płacić za granicą js

Jak to mówią: "pewne są tylko podatki i śmierć". Niektóre podatki wydają nam się zupełnie naturalne. Można je zaakceptować. Niestety, nie dotyczy to wszystkich rodzajów opłat. Rządzący niektórych krajów mają wyjątkowo bujną wyobraźnię - wymyślanie nowych podatków to ich konik. Zobacz w galerii najdziwniejsze opłaty, jakie obowiązują za granicą.