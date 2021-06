Nalot na lokale z "jednorękimi bandytami". Oto, co tam znaleziono [ZDJĘCIA] mk

75 automatów do gier znaleźli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli przeprowadzonych w ostatnich tygodniach. W lokalach we Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu, Głogowie, Świdnicy, Zgorzelcu, Polkowicach oraz na terenie powiatów zgorzeleckiego, złotoryjskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, jaworskiego, lwóweckiego, legnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego wraz z maszynami do gier hazardowych znaleziono także ponad 46 tys. zł.