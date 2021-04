Największa w Polsce wypożyczalnia pojazdów również we Wrocławiu

We Wrocławiu oraz w innych większych miastach w kraju objętych aplikacjami operatorów: blinkee.city i 4Mobility będzie widocznych 4000 różnych pojazdów do wypożyczenia obydwu spółek. Celem jest stworzenie największej w Polsce i jednej z największych w Europie sieci pojazdów współdzielonych.

"Nasza kooperacja to połączenie sił dwóch polskich firm, które powstały z myślą o ograniczeniu korków i wygodniejszemu przemieszczaniu się mieszkańców miast. Wspieranie sharing-economy powinno być postrzegane przez miasta jako oczywista korzyść, ponieważ takie działania powodują, że poszczególne systemy komunikacji stają się wydajniejsze - komentuje Paweł Maliszewski współzałożyciel blinkee.city.

We wspólnej ofercie spółek znalazły się: hulajnogi elektryczne, rowery i skutery z floty blinkee.city oraz samochody 4Mobility w tym elektryczne i z segmentu premium. Firmy 4Mobility i blinkee.city zapowiedziały wspólne działania promocyjne i sprzedażowe.

4Mobility jest jednym z pionierów na rynku carsharingu w Polsce od października ubiegłego roku obecnym we Wrocławiu. W swojej flocie ma hyundaie i30, audi, a także elektryczne nissany i renaulty. Zależnie od wybranego auta koszt za każdą minutę rezerwacji samochodu waha się od 50 do 80 groszy. Koszt za każdy przejechany kilometr to niezależnie od auta 80 groszy. Do tego trzeba też doliczyć koszt postoju, który waha się w przypadku każdej minuty od 0,15 do 0,20 zł.