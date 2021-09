Najwięcej pracy z przyszywaniem odciętych rąk jest w czasie żniw i zimą

Podobno latem każdy chirurg ręki, taki jak Pan, ma ręce pełne roboty?

Jeszcze wczesne lato nie jest takie szalone – pracy mamy tyle, co w pozostałej części roku. Wiele zaczyna się dziać w czasie żniw, dlatego dwa miesiące od połowy sierpnia do połowy października są dla nas najgorsze. Kłopoty pojawiają się więc tam, gdzie człowiek obsługuje maszyny. Często wynika to nawet nie tyle z braku znajomości zasad ich obsługiwania, co ze zgubnej rutyny, a więc: znam tę maszynę na pamięć, więc mogę z nią zrobić wszystko. I takie podejście do sprawy gubi wiele osób. A połączenie takiego podejścia i ostrego urządzenia z alkoholem to prosta droga do tego typu urazów.

Mówi Pan, jak rozumiem, głównie o obciętych nogach i rękach?

Najczęściej w tragiczny sposób kończy się niepotrzebne wkładanie rąk do pracujących maszyn – kosiarek, kombajnów i innych urządzeń rolniczych. Za wiele wypadków odpowiadają też piły tarczowe. Rodzaj urazu zależy od rodzaju maszyny – w przypadku piły jest to rana szarpana, kiedy natomiast mamy do czynienia z kosiarką, zwykle chodzi o zmielenie tej kończyny, o zupełne jej zniszczenie.