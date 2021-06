Najtańsze samochody używane na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Auta do 10 tysięcy zł. Zobacz oferty!

NOWE Korek na A4 pod Wrocławiem. Za Kątami Wrocławskimi zepsuła się ciężarówka

Korkuje się wjazd do Wrocławia autostradą A4. Przed zjazdem do Pietrzykowic (145. kilometr A4) zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje lewy pas ruchu na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. Ruch odbywa się prawym pasem, a auta zatrzymują się w korku już za węzłem Kąty Wrocławskie. Usuwanie przyczyny zatoru może potrwać do godz. 10.