Najtańsze gminne mieszkania na sprzedaż. Trzy pokoje poniżej 300 tys. zł! [ZOBACZ]

Na rynku nieruchomości ożywienie, jakiego nie było od lat. Pośrednicy sprzedający mieszkania przyznają, że nie nadążają z pokazywaniem ofert kolejnym dzwoniącym chętnym. Tak jest w całym kraju, nie inaczej jest we Wrocławiu, który słynie z dużego ruchu na rynku mieszkaniowym. Wśród ofert deweloperów i pośredników, ciekawą propozycją może być poszukanie mieszkania sprzedawanego przez gminę. Można znaleźć naprawdę korzystne ceny i lokalizacje, choć z pewnością trzeba być gotowym na dodatkowe inwestycje w remont, który poprawi stan mieszkania. Lokale opuszczone przez gminnych najemców nie należą do zadbanych, delikatnie rzecz ujmując. Za to 3 pokoje we Wrocławiu kupimy nawet poniżej 300 tys. złotych. Zobaczcie wybrane, najtańsze oferty, wystawione na sprzedaż w licytacji (podane ceny, to ceny wywoławcze) przez gminę Wrocław.



