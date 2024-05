Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini!

Włoszka Gaia Sabbatini specjalizuje się w biegach średnich - na 800 i 1500m. Wśród seniorek na międzynarodowej imprezie debiutowała w 2021 roku podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu. W tym samym roku w estońskim Tallinnie została mistrzynią Europy na 1500m do lat 23. Jej czas to 4:19.98. W tym samym roku zadebiutowała także na igrzyskach olimpijskich. W Tokio swój występ zakończyła w półfinale, chociaż biegała zdecydowanie szybciej - 4:02.25.

Tak piszą o niej sami Włosi:

"Rozpoczynała swoją przygodę ze sportem od pływania i tańca, jednak zawsze miała pasję do biegania. Dlatego gdy jej siostra Eva zaczęła uprawiać lekkoatletykę, zachęciła ją do tego jej nauczycielka ze szkoły podstawowej. (...) Swoje pierwsze tytuły mistrzowskie we Włoszech jako juniorka wygrała na 800m, a następnie zdecydowała się na 1500m. W listopadzie 2018 roku przeniosła się do Rzymu. Już od najmłodszych lat - wędrując po Apeninach i jeżdżąc na nartach na Gran Sasso - rozwijała swoją miłość do gór, którą przekazał jej tata, przewodnik górski, który przedwcześnie zmarł w 2014 roku w lawinie. Studiuje psychologię." Fragment pochodzi z folderu włoskiej reprezentacji na halowe ME w Toruniu 2021.