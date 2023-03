Najpierw miała być zaginioną Madeleine McCann, teraz Livią ze Szwajcarii? 21-letnia wrocławianka chce testów DNA

Nie Madeleine, a zaginiona Livia

Detektyw i jasnowidzka pomaga Polce podającej się za zaginioną Madeleine

Rodzina 21-letniej Polki wydała oświadczenie

Przypominamy, że oświadczenie pojawiło się kilka tygodni temu na grupie Zaginieni przed laty na Facebooku.

"Dla nas jako rodziny oczywiste jest, że Julia jest naszą córką, wnuczką, siostrą, siostrzenicą, kuzynką i pasierbicą. Mamy wspomnienia, mamy zdjęcia. Julia również posiada te zdjęcia, bo zabrała je z domu rodzinnego wraz z aktem urodzenia, a także licznymi wypisami ze szpitali" - piszą bliscy 21-latki. - "Julia jest od kilku lat pełnoletnia. Wyprowadziła się z domu. Odmawia leczenia, nie przyjmuje regularnie leków. Nie skorzystała także z możliwości leczenia w bardzo dobrym ośrodku w Polsce, który zgodził się ją przyjąć. Julka kiedyś chciała być piosenkarką, modelką. Zawsze chciała być popularna. To, co teraz się dzieje, dało jej 1 milion obserwujących. Boimy się jak Julia udźwignie to co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie. Jesteśmy zdruzgotani obecną sytuacją".