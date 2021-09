Najpiękniejsze, widokowe trasy Dolnego Śląska. Znacie je? Musicie się tam wybrać!

Dolny Śląsk dzięki swojemu urozmaiconemu ukształtowaniu terenu, obfituje w piękne, krajobrazowe drogi, dostarczające sporo emocji. Niektóre odcinki warto pokonać samochodem nawet wyłącznie po to, by podziwiać widoki za oknem i piękno naszego regionu. My oczywiście zachęcamy do połączenia takiego wyjazdu z aktywnością fizyczną, choćby dłuższym spacerem. Przedstawiamy Wam kilkanaście propozycji najpiękniejszych odcinków dróg na Dolnym Śląsku. Zobaczcie na kolejnych slajdach, gdzie warto się wybrać, właściwie o każdej porze roku jest tam pięknie.



PRZEJDŹ DALEJ PRZY POMOCY STRZAŁEK LUB GESTÓW NA EKRANIE SMARTFONA