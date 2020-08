Najpiękniejsze ulice Wrocławia. Ależ tu ładnie! (ZOBACZ)

Być może nie zawsze na co dzień udaje się nam to zauważyć, ale Wrocław to piękne miasto. Wiele ulic wygląda wręcz pocztówkowo i uświadamiamy sobie to czasem widząc turystów fotografujących widoki, które nam może nieco spowszedniały, ale w ocenie wielu osób warte są uwiecznienia. I to zarówno w ciągu dnia, jak i przy wieczornym oświetleniu. Jaka jest najpiękniejsza ulica czy plac Wrocławia? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Zobaczcie te, które z pewnością znajdują się w czołówce tej stawki.