Najpiękniejsze parki we Wrocławiu. Tu najlepiej odpoczywa się w mieście! [GALERIA]

Rezygnujemy z leczenia groźnych chorób, bojąc się koronawirusa

Z jakich medycznych świadczeń rezygnowaliśmy z powodu pandemii? Jak wielu z nas nie poszło do dentysty, zrezygnowało z prześwietlenia albo badań laboratoryjnych? - To jest proszenie o się o problemy. Potem dziwimy się, dlaczego tak dużo jest zgonów. A nikt nie patrzy, co było przyczyną – mówi szef firmy, która prowadzi sieć przychodni we Wrocławiu i okolicach. A przyczyną śmierci mogło być rezygnowanie albo przesuwanie w czasie badań medycznych. O tę m. in. kwestię pytali ankieterzy specjalistycznego, medycznego portalu kliniki.pl. Na podstawie odpowiedzi 1029 respondentów przygotowali raport Ocena polskiej ochrony zdrowia. Jedno z pytań dotyczyło odwołanych albo przełożonych na inny termin medycznych usług. Pytano też, co pacjenci zrobili po odwołaniu wizyty. Niektórzy nie zrobili nic.