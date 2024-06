Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce przecina Dolny Śląska. GDDKiA: Zbliżamy się do zakończenia prac

GDDKiA: Zbliżamy się do zakończenia prac w obiekcie TS-26 na drodze ekspresowej

Przypomnijmy, że w liczącym ok. 2300 m długości obiekcie jest osiem przejść ewakuacyjnych między obiema nitkami. Jest też dodatkowy specjalny przejazd dla służb ratunkowych. W każdej komorze tunelu jest:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Chwali się postępami prac na budowie ostatniego, dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Wrażenie robi oczywiście najdłuższy w Polsce tunel wydrążony w skale poza miastem. Konstrukcja oznaczona symbolem TS-26 ma ok. 2300 m długości i jest już praktycznie gotowa. Zamontowano już oświetlenie, oznakowanie, a nawet kamery poddano kalibracji.

- W obu nawach tunelu jest prawie 60 czujników dymu i dwie niezależne liniowe czujki ciepła biegnące przez całą ich długość. Ponadto jest 37 wentylatorów, które w przypadku pożaru odpowiadają m.in. za usuwanie z wnętrza dymu. Sytuację na terenie obiektu monitoruje 150 kamer, z których 90 pokazuje równocześnie obraz termowizyjny. Informacje zbierane przez czujki i obraz z kamer, trafią do funkcjonującego 24h/dobę centrum zarządzania ruchem w tunelu - informuje GDDKiA.

Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 już teraz robi piorunujące wrażenie, choć do jego oddania pozostało jeszcze kilka tygodni. Zdecydowanie najbardziej spektakularnym elementem nowej ekspresówki…

Kiedy pojedziemy nową S3 na Dolnym Śląsku?

Droga powinna zostać ukończona do 12 lipca 2024 roku, także z fragmentu S3 między Bolkowem, a Kamienną Górą będziemy mogli skorzystać jeszcze w te wakacje.

Kalendarium inwestycji - budowa S3

Pierwotna wartość tego kontraktu wynosiła ponad 1,5 mld złotych. Obecnie to 1,8 mld złotych. Po oddaniu drogi do użytku dojedziemy "eską" to Lubawki. Tak, na granicy Polski z Czechami, w przyszłości droga ekspresowa S3 połączy się z autostradą D11.