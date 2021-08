Najnowsza Strefa Biznesu już do pobrania!

„Strefa Biznesu” to dwumiesięcznik oraz serwis internetowy dedykowany przedsiębiorcom i biznesmenom działającym na Dolnym Śląsku. Dostarcza informacji o lokalnym rynku – przedstawia ważne inwestycje, nowe technologie oraz innowacyjne firmy i ich twórców. Wydanie magazynu „Strefa Biznesu” można było do tej pory znaleźć we wrocławskich biurowcach, hotelach i u dealerów samochodowych oraz instytucjach gospodarczych na Dolnym Śląsku. Jednak ze względu na obecną sytuację, związaną z epidemią wirusa COVID-19, zmieniliśmy sposób rozpowszechniania i prowadzimy też szeroką dystrybucję celowaną, czyli wysyłamy egzemplarze do właścicieli firm, prezesów i menedżerów firm dolnośląskich. Dodatkowo, z myślą o wszystkich czytelnikach, magazyn udostępniamy także w całości jako darmowy PDF do pobrania.

W najnowszym numerze Strefy Biznesu m.in.:

Dolny Śląsk na EXPO 2020 w Dubaju

Miedziowy gigant na świecie. Rozmowa z Marcinem Chludzińskim

Wonder Affair przykładem tego, jak kobiety radzą sobie w czasie pandemii.

Inkubatory Przedsiębiorczości – czy rzeczywiście pomogą Ci wystartować z biznesem?

Czy Dolny Śląsk wciąż jest atrakcyjny dla inwestorów? Rozmowa z Cezarym Przybylskim, marszałkiem województwa dolnośląskiego

Zapraszamy do pobierania i życzymy przyjemnej lektury!

Część poświęcona Forum ekonomicznemu w Karpaczu do pobrania poniżej:

Zapraszamy do pobierania i życzymy przyjemnej lektury!