Najlepszy center szwedzkiej ligi dołączył do Śląska Wrocław

W latach 2016-2020 grał dla Rhode Island Rams, które występuje w I Dywizji NCAA. Szczególnie dwa ostatnie sezony na amerykańskich parkietach może uznać za udane. W kampanii 2018/19 stał się podstawowym zawodnikiem swojego zespołu i odpłacił się świetną dyspozycją, rzucając średnio 14,7 pkt. (drugi najlepszy wynik w drużynie) i notując 9,9 zb. (najlepszy wynik w drużynie). Dobra gra na wielu płaszczyznach koszykarskiego rzemiosła zaowocowała średnią wartością EVAL na poziomie 17,9. To był zdecydowanie najlepszy sezon Cyrila w NCAA.

W kolejnym radził sobie równie dobrze i wciąż stanowił o sile zespołu. Trafiał co prawda mniej, ale jego średnia punktów utrzymywała się na niezłym poziomie (10,1 pkt., czwarty wynik w drużynie). Zaczął za to zbierać większą liczbę piłek, bo jego średnia urosła do aż 10,3 (najlepszy wynik w drużynie). Jego średni współczynnik EVAL wyniósł z kolei 15,9. Był to jego ostatni sezon w lidze NCAA.