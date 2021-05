Najlepsze szkoły podstawowe we Wrocławiu. Sprawdź [RANKING]

Oto najlepsze szkoły podstawowe we Wrocławiu na podstawie rankingu portalu Waszaedukacja.pl. W zestawieniu każda szkoła mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów. Prezentujemy szkoły, które znalazły się w TOP 15 we Wrocławiu.Zobacz szczegóły kierując się strzałkami, by przejść dalej.

Pexels.com