Najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny - rozmawiamy z nowym dyrekotrem IPN we Wrocławiu

Kiedy w jakiejś instytucji pojawia się człowiek z zewnątrz, od razu przypina mu się łatkę „spadochroniarz”. Pan podkreśla, że takim nie jest, chociaż przyjechał Pan do nas z Sochaczewa…

Znam Wrocław, kocham go – tutaj się wychowałem. Na Kozanowie mieszkała siostra mojej mamy – nie mówię więc, że jestem z Wrocławia, ale z Kozanowa, bo przecież każdy prawdziwy wrocławianin nie mówi: „jestem z Wrocławia”, ale „jestem z Biskupina czy Sępolna” (śmiech). Lubię tu być, bo uważam, że to jedno z najnowocześniejszych miast w Polsce.

Podobno pracował tutaj, chociaż nie jako historyk.

To prawda, mam głównie doświadczenia korporacyjne – pracowałem 7 lat we wrocławskiej firmie technologicznej zajmującej się produkcją zabezpieczeń dokumentów komunikacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

To, że nie jest Pan historykiem z zawodu, ale prawnikiem stanowi Pański atut czy przeszkodę w obowiązkach związanych z kierowaniem wrocławskim oddziałem IPN?

Chciałbym tu zbudować zespół, a żeby to zrobić, trzeba spojrzeć na pewne problemy z innego punktu widzenia, niż patrzą historycy. Interesują mnie procesy związane z logistyką i zrządzaniem – takie, które ułatwią ludziom działanie w taki sposób, by to, co robią stało się bardziej przyswajalne dla osób z zewnątrz.