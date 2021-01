Najdziwniejsze nazwy żużlowych klubów w XXI wieku (RANKING)

NOWE Centrum Sportowo-Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi (Wzgórze Szeskie) - warunki pogodowe

Jakie warunki pogodowe panują na stoku „Centrum Sportowo-Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi”? Czy pogoda sprzyja wyjazdom na narty? Sezon narciarski trwa, chociaż niestety czasem nie idzie to w parze z pogodą. Zobacz, jakie warunki panują na stoku narciarskim, na który się wybierasz. Jeśli wybierasz się na ten stok pierwszy raz, z naszego artykułu możesz dowiedzieć się, jaka jest wysokość stoku, jakie znajdują się tam wyciągi narciarskie oraz czy ten stok jest odpowiedni do nauki jazdy na narty lub snowboardzie. Jak ubrać się na narty? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie przed wyjazdem na narty. Zobacz nasze podpowiedzi.