Najdroższe działki wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Co może powstać na każdej z nich i gdzie się znajdują?

Miasto sprzedaje grunty we Wrocławiu. Które z nich są najdroższe?

Według aktualnych danych z Giełdy Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, wystawionych lub przygotowanych do wystawienia na sprzedaż jest około 180 niezabudowanych działek. Ich powierzchnia wynosi od kilkunastu metrów kwadratowych do kilkudziesięciu tysięcy. A nawet więcej. Kawał pustej ziemi, znajdujący się między ul. Jerzmanowską i Osiniecką na Jerzmanowie ma ponad 378 tys. metrów kwadratowych. To najświeższa nieruchomość wystawiona na sprzedaż we Wrocławiu, ogłoszenie opublikowano 23 lutego 2024 r. Nie została jeszcze wyceniona i przetarg na kupno nadal jest w przygotowaniu. Teren tej konkretnej działki jest przeznaczony pod aktywność gospodarczą.

