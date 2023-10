Najbogatsze miasta na Dolnym Śląsku. Lider mógł być jeden, a Wrocław? Daleko w tyle!

Ranking najbogatszych samorządów na Dolnym Śląsku

Słabnąca pozycja Dolnego Śląska?

My prezentujemy piętnaście miejscowości z woj. dolnośląskiego, które znalazły się w kilku wyżej wymienionych kategoriach. To w nich odnotowano największe dochody per capita w 2022 roku. Żeby przejść do zestawienia - kliknij w przycisk poniżej. Pod każdym ze slajdów znajduje się krótki opis.