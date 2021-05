Najbliższe wybory we Wrocławiu już w tym roku. Przy okazji można dorobić

Jesienią wrocławianie znów pójdą do urn. Wybory do rad osiedli we Wrocławiu miały się odbyć wiosną tego roku, ale z powodu pandemii radni miejscy zdecydowali o przesunięciu daty wyborów na 17 października. Kadencja dotychczasowych rad wygasła w kwietniu, ale dotychczasowe zarządy osiedli wciąż funkcjonują – aż do rozpoczęcia kadencji nowo wybranych rad. Przygotowania do jesiennych wyborów już ruszyły - teraz trwa nabór członków komisji wyborczych. Zanim wyjaśnimy, kto może zgłosić chęć pracy w komisji, do kiedy trzeba się zgłaszać i na jaką dietę za swoją pracę można liczyć, na kolejnych stronach wyjaśniamy, ile we Wrocławiu mamy rad osiedli oraz radnych, jakie mają kompetencje, oraz jak wygląda wyborczy kalendarz.

Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse