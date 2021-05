Najbardziej wypasione mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Tak mieszkają najbogatsi

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Najbardziej wypasione mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Cena zwala z nóg

Wewnątrz ekskluzywnie wykończone, niektóre piętrowe, mają jacuzzi i prywatną siłownię, a nawet własny ogród na dachu. Te mieszkania we Wrocławiu to marzenie. Oferty są drogie i urozmaicone - od styli nowoczesnych, przez klasyczne, minimalistyczne, aż po styl marokański. Jest tylko jeden problem - bez miliona na koncie nawet nie ma co marzyć o takim dachu nad głową. A często tych milionów trzeba więcej.



