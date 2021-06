Nagrody IPN dla zasłużonych dla historii narodu polskiego

Franciszek Gniewek po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. W 1994 r. został odznaczony medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Zmarł w roku 1997. Odznaczenie dla bohatera odebrała z rąk prezesa IPN-u Jarosława Szarka przedstawicielka rodziny Franciszka Gniewka.

Instytut Pamięci Narodowej uhonorował w środę, 9 czerwca, Nagrodami IPN “Świadek Historii” osoby i instytucje, które mają szczególne zasługi dla upamiętnienia historii narodu polskiego oraz wspierają Instytut. Odbywająca się w Sali Wielkiej Ratusza uroczystość rozpoczęła się jednak od uhonorowania pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski Franciszka Gniewka, który z narażeniem ratował żydowską rodzinę Schipperów. Gniewek dostarczał żywność do rzeszowskiego getta oraz pomagał rodzinie w opuszczeniu getta i podróży do Krakowa.

„Świadek Historii” to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej od 2009 r. Wręczane 9 maja 2021 r. nagrody przyznano 15 października poprzedniego roku, ale powodu pandemii uroczystość mogła odbyć się dopiero teraz.

W dalszej części uroczystości prezes IPN Jarosław Szarek wręczył Krzyże Wolności i Solidarności przyznane blisko 30 opozycjonistom przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudę.

- W latach 80. na niepokorny Wrocław patrzyli wszyscy ci, którzy marzyli o wolnej Polsce, marzyli o powrocie „Solidarności”. Region dolnośląski „Solidarności” liczył 900 tysięcy członków. Ale gdy przyszedł czas próby po 13 grudnia, to już tak wielu Was nie było, ale wystarczająco dużo, żeby patrzyła na Was z uznaniem cała Polska – mówił Jarosław Szarek dziękując odznaczonym za niezłomną postawę w roku 1968, w latach siedemdziesiątych i później w sierpniu 1980 r.