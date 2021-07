Nagroda Wrocławia dla Strajku Kobiet. Radni zajęli się skargą w sprawie jej przyznania Marcin Kruk

Podczas wręczania Nagrody Wrocławia dla Strajku Kobiet w czerwcu, odbywały się protesty przed ratuszem Pawel Relikowski / Polska Press

Nagroda Wrocławia dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet została przyznana przez radnych miejskich w kwietniu. Pod koniec czerwca wyróżnienie to odebrały Marta Lempart, Natalia Pancewicz i Anna Kowalczyk-Derlęga, a kilka dni później stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski złożyło skargę na uchwałę przyznającą nagrodę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Autorzy skargi w uzasadnieniu napisali, że OSK szerzy nienawiść i chrystianofobię wobec katolików, oraz że nawołuje do podpaleń świątyń chrześcijańskich.