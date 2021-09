Nagi prokurator spacerował po Świdnicy. Czy spotka go jakaś kara?

Zupełnie goły mężczyzna wstąpił nawet na zakupy do osiedlowego sklepu spożywczego... Kiedy zatrzymywała go policja, nie stawiał oporu. Podał też swoje dane i okazało się, że interwencja dotyczy śledczego ze świdnickiej prokuratury. Jak informowała Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji, 38-latek został przekazany pod opiekę rodziny.

Pierwsi o sprawie napisali dziennikarze świdnica24.pl

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała sprawę nagiego prokuratora do rzecznika dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie.

- Nie wnioskowaliśmy o wydalenie go ze służby, tylko o wszczęcie postępowania, a możliwości wyciągnięcia konsekwencji służbowych jest wiele, które wynikają wprost z Ustawy o prokuraturze. Zwolnienie dyscyplinarne to najsurowsza z kar, jest jeszcze na przykład nagana, obniżenie wynagrodzenia, czy przeniesienie prokuratora do pracy w innej prokuraturze - mówi prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.